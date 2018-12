Umbria, sospetta meningite: 27enne ricoverato in Rianimazione

E’ attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria di Terni, un giovane umbro di 27 anni che questa mattina è arrivato al pronto soccorso del nosocomio con una sintomatologia riconducibile a una meningite meningococcica. Come informa una nota stampa dell’ospedale - i primi test rapidi, immediatamente effettuati sono risultati negativi e al momento sono in corso esami microbiologici più approfonditi per la tipizzazione del germe e l'eventuale conferma di infezione da meningococco.

Il giovane è attualmente ricoverato in isolamento nel reparto di Rianimazione, già sottoposto a terapia antibiotica. E' già stato allertato il servizio territoriale di Igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 per la procedura di profilassi antibiotica ai familiari e agli altri presunti contatti.