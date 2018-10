Umbria, violenta rissa tra due famiglie finisce a coltellate: cinque feriti

E' di cinque feriti - di cui uno raggiunto da una coltellata - il bilancio della violenta lite esplosa nel pomeriggio di oggi a Terni, in via Tre Venezie. Si tratta di due famiglie di origine indiana. Ad iniziare il parapiglia sarebbero stati i capifamiglia, vicini di casa. La discussione sarebbe poi degenerata, tanto che altri familiari si sarebbero uniti alla violenta lite. Un ragazzo, secondo quanto si apprende, sarebbe anche stato accoltellato. Sul caso stanno indagando i carabinieri per riuscire a capire le motivazioni alla base dell'accaduto.