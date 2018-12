Umbria, ragazzo colpito da meningite: appello a chi è stato in discoteca e in palestra a Terni

Il ragazzo ternano colpito nella giornata di ieri dal virus della meningite ha frequentato nei giorni scorsi la palestra Tonic e la discoteca Opificio. L’Azienda Usl 2 invita le persone che hanno frequentato gli stessi luoghi a contattare il proprio medico di famiglia per avviare la profilassi anticontagio.

“I contatti stretti del paziente sono stati raggiunti e sottoposti allo specifico trattamento antibiotico”, spiega l’azienda sanitaria in una nota, sottolineando però che “nel periodo di contagiosità, compreso tra il 12 dicembre ed il giorno del ricovero (20 dicembre), il paziente ha frequentato alcuni luoghi pubblici, in particolare la palestra Tonic che si trova a Terni in via del Centenario nei giorni 12 (ingresso alle ore 17.57), 14 (ingresso alle ore 10.27) e 17 (ingresso alle ore 11.13) e la discoteca Opificio, in via del Sersimone, il giorno 15. Si invitano tutti coloro che hanno frequentato la palestra e la discoteca nei giorni suddetti – spiega la Asl - a rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al sevizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) per sottoporsi alla profilassi antibiotica”.