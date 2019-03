Umbria - Un boato e poi le fiamme; palazzina evacuata, tre persone ferite tra cui una donna incinta

Una palazzina è stata evacuata questa mattina a Terni, intorno alle 8, dopo che uno scoppio con tanto di incendio si è verificato tra il quinto.e il sesto piano. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenute in via Malnati, zona dell'Ospedale, dove hanno portato in salvo tre persone: una coppia (la giovane ragazza è incinta) e un anziano. Quest'ultimo è stato trasferito d'urgenza al nosocomio ternano, mentre i due giovani, rimasti intossicati dai fumi, sono gestiti dal personale medico del 118. I Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza tutta l'aria interessata allo scoppio.

