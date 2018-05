Umbria, tragedia sfiorata: donna in bici colpita dal ramo di un albero

Danni da maltempo nel ternano, a causa delle intenso temporale che si è scatentato nel pomeriggio di oggi. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco per strade e sottopassi allagati. In via Bramante, tragedia sfiorata per il ramo di un albero che ha centrato una donna in sella alla sua bicicletta. La donna, mentre stava attraversando la pista ciclabile, è stata colpita da un ramo. Per soccorrerla, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e i sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.