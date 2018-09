Umbria, cena tra amiche, poi la corsa in ospedale: intossicate dalla salmonella

Un serata tra amiche, un evento gastronomico in provincia di Terni, poi la corsa in ospedale. Nella notte tra sabato e domenica sono quattro le donne che si sono precipitate al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria con sintomi quali diarrea, vomito, dolori addominali, per due di loro è stato necessario il ricovero. Una quinta, invece, si è recata all'ospedale lunedì mattina.

Dagli esami di laboratorio effettuati - come spiega una nota dell’ufficio stampa dell’ospedale – è stata confermata la presenza di salmonella nel campione di due delle donne che negli ultimi due giorni sono state ricoverate all'ospedale di Terni con disturbi gastroenterici. Avendo tutte e cinque avuto gli stessi sintomi dopo aver mangiato nello stesso locale, l'infezione da salmonella a breve potrà essere verosimilmente confermata per tutte.

