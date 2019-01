Umbria, due maschietti vengono alla luce nel ternano: parto d'urgenza al Pronto Soccorso, il bilancio sulla cicogna 2018

Anche dall'0spedale di Terni arrivano notizie incoraggianti sul versante degli incidenti post-festeggiamenti per la fine dell'Anno: due giovani medicati per rissa, una intossicazione da alcol e una bruciatura senza conseguenze da fuoco d'artificio. L’evento più saliente al Pronto Soccorso è stato il parto precipitoso avvenuto nella sala emergenza, immediatamente trasformatasi in una sala parto, all'interno della quale, in presenza del ginecologo, dell’ostetrica e del pediatra e con il prezioso supporto dell’equipe del Pronto Soccorso, alle ore 6,23 è nato un bel bimbo di nome Gabriele (3,420 chilogrammi, residente a Magliano Sabina) che è figlio di una “bed manager” che lavora quotidianamente in ospedale.

Ma il primo vagito del 2019 nel reparto di ostetricia di Terni si era già sentito alle ore 3, quando è venuto alla luce Pietro, un maschietto italiano e figlio di genitori residenti a Terni che alla nascita pesava 3,160.L'ultimo fiocco del 2018 è stato invece rosa: la bambina, italiana e residente a Terni, è nata alle 13,25 da parto cesareo, si chiama Matilde e alla nascita pesava 3,095 chilogrammi. Nel 2018 all'ospedale di Terni sono nati 1161 bambini di cui 18 gemelli.