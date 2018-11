Scende dall'auto e viene travolta lungo l'A1, grave una 30enne umbra

E’ stata trasportata d’urgenza in ospedale una donna umbra di 30 anni, travolta lungo il tratto autostradale umbro dell’A1, tra Orvieto e Attigliano. E’ accaduto intorno alle 14 di oggi, in direzione Sud. Secondo quanto ricostruito la donna si sarebbe fermata a causa di un guasto al motore. Una volta scesa dal mezzo sarebbe stata colpita, non è chiaro se per via dello spostamento d’aria, da un mezzo pesante che in quel momento stava sopraggiungendo.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la donna al Santa Maria di Terni dove è attualmente ricoverata nel reparto di Neurochirurgia. I medici non hanno sciolto la prognosi, ma non sarebbe – fortunatamente – in pericolo di vita.