Umbria, pluripregiudicato perseguitava una ragazza: arrestato per stalking

Stalking, reati contro la persona, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e reati, anche associativi, in materia di stupefacenti. Un “curriculum criminale” che ha portato un trentenne tunisino ad essere arrestato dalla Polizia di Stato dopo complesse e delicate indagini da parte della Squadra Mobile diretta da Davide Caldarozzi. L’arresto è scattato dopo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Terni Simona Tordelli su richiesta del Pm Camilla Coraggio. L’uomo pluripregiudicato, irregolare da anni sul territorio nazionale, si sarebbe reso responsabile di gravi atti persecutori dal mese di luglio 2019 nei confronti della donna arrivando a commettere anche a vere e proprie aggressioni fisiche. Si sarebbe appropriato anche delle chiavi di casa pretendendo di rimanere all’interno dell’abitazione.

Il tunisino, di indole particolarmente violenta, è gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e reati, anche associativi, in materia di stupefacenti commessi a Terni ed in Campania.