Umbria, centro per anziani isolato per la neve: intervento dei vigili del fuoco per "salvare" una paziente malata

Notte indaffarata per i vigili del fuoco a causa dei numerosi interventi sia nella provincia di Perugia che nel ternano a causa dell'ondata di gelo e maltempo che si è abbattuta sull'Umbria . In particolare, i carabinieri di Amelia, hanno accompagnato una infermiera impossibilitata a raggiungere un centro anziani a Porchiano, isolato a causa della neve. La professionista doveva infatti assistere una paziente collegata a una macchina salvavita ma purtroppo a causa della neve era impossibile arrivare alla struttura con i propri mezzi. I vigili del fuoco hanno provveduto a "dare un passaggio" alla donna, che ha potuto, grazie a loro e ai mezzi adeguati, raggiungere la struttura per prendersi cura dell'anziana malata.