I malviventi prendono di mira un bar, ma qualcosa va storto: messi in fuga dai residenti

Tentato furto ai danni un noto bar a Ponte San Giovanni, lungo Strada dei Loggi. E' accaduto intorno alle 4 di questa mattina. Complice la tarda ora, i malviventi (sembrerebbe siano due) hanno tentato di penetrare all'interno dei locali dell'esercizio commerciale cercando di spaccare la vetrina, ma qualcosa nel loro "piano" è andato storto.

Il trambusto infatti ha destato l'attenzione di alcuni residenti della zona che li hanno praticamente messi in fuga senza avere la possibilità di rubare nulla. Scattato l'allarme al 112, è intervenuta una pattuglia del nucleo Radiomobile, ma una volta arrivati sul posto i malviventi si erano già dileguati. Questa volta senza bottino. Le indagini sono in corso per riuscire a risalire alla loro identità.