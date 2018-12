Tentano di assaltare a picconate la cassa continua di Mediaworld, ma il piano salta: è caccia ai ladri

Tentato furto nella notte ai danni della cassa continua di Mediaworld, il negozio di elettrodomestici ed elettronica al centro commerciale di Collestrada. Ignoti, intorno alle due della notte, hanno tentato il colpo, ma l'allarme li ha messi in fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e poliziotti, ma i malviventi sono riusciti a scappare dileguandosi nella notte.

Secondo quanto si apprende, per tentare di manomettere la cassa continua, i ladri avrebbero utilizzato piccone e bombole. L'arrivo delle forze dell'ordine ha però fatto saltare ogni piano criminale. Sul posto - da quanto si apprende - sarebbe stato trovato un piccone. Indagini in corso da parte dei carabinieri per riuscire a risalire agli autori del tentato colpo.