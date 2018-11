Umbria, paura in un supermercato: "Sono sieropositivo", poi minaccia i cassieri con un paio di forbici

Ha atteso l'ora di chiusura per entrare in azione. Poi, brandendo un paio di forbici e minacciando di essere sieropositivo si è diretto verso la cassa di un supermercato a Terni, in via Piave.

Tentata rapina in un supermercato, quella andata in scena martedì sera ad opera di un 45enne italiano, consumatore di sostanze stupefacenti, che ha cercato invano di portare via i soldi della cassa. Non essendo in grado di aprire il registratore di cassa, si è così arreso incamminandosi in tutta fretta verso l'uscita. Ma grazie alle testimonianze e all'intervento della polizia, è stato rintracciato poco dopo. Per lui il gip ha disposto gli arresti domiciliari.