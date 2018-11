Il cliente tenta la truffa, ma il gioielliere fa saltare il suo piano: tradito dalla sua "vanità" e denunciato

Era entrato in una gioielleria della zona di Assisi con l'intenzione di acquistare una collana da uomo e quando il titolare gli ha mostrato alcuni preziosi monili, la scelta del cliente è ricaduta su quello più costoso, per un valore di circa 2mila euro. Peccato che, al momento del pagamento, il cliente - un 58enne spoletino - abbia mostrato una carta di credito intestata a una donna dichiarando di averla ricevuta in prestito dalla parente per l'acquisto del gioiello. Non trovando però il consenso del titolare, il 58enne è uscitobdal negozio con la scusa di andare in banca per un prelievo in contanti, ma senza fare più ritorno nel negozio.

Il titolare dell’attività alcuni giorni dopo ha deciso di andare in Commissariato per raccontare l'accaduto. Partiti gli accertamenti da parte degli agenti, si è così scoperto che la carta di credito era in realtà intestata ad una 52enne residente ad Assisi che quella mattina era stata derubata del portafogli all'interno della sua attività commerciale.

A quel punto i poliziotti di Assisi si sono messi sulle tracce del "cliente" truffatore, individuato grazie anche alla foto di un suo documento che il titolare della gioielleria era riuscito a fotografare. Identificato per un italiano di 58 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio che gli sono valsi un foglio di via obbligatori da diversi Comuni, è stato infine rintracciato a Narni e denunciato per tentata truffa, ricettazione ed illecito utilizzo di carta di credito.