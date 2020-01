Tenta di strangolare l'anziana madre mentre dorme, in manette un 57enne di Città di Castello

Tenta di strangolare la madre mentre dorme, ma viene fermato dal padre e poi arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, guidati dal Capitano Giovanni Palermo.

I fatti sono avvenuti oggi intorno alle 16, quando un 57enne incensurato, pensionato, per cause ancora non chiare, ha tentato di strangolare la mamma 82enne, costretta a letto per gli esiti di un grave ictus.

L'uomo è stato fermato dall'intervento dall’anziano padre, 82enne anch’egli, presente in casa.L’uomo ha fornito delle giustificazioni che sono apparse vaghe e confuse anche al genitore. E' stato lo stesso 57enne a chiamare il 112 per confessare il tentato omicidio.

I militari del Radiomobile sono subito intervenuti e una volta entrati in casa hanno trovato il 57enne che li attendeva e che li ha condotti verso l’anziana madre stesa sul letto che respirava a fatica. Dopo un primo intervento di soccorso è stata fatta intervenire un'ambulanza del 118 che ha portato la donna in ospedale, dove si trova tuttora ricoverata, e non è in pericolo di vita.

Il sostituto procuratore di turno ha disposto l'arresto del 57enne per l’ipotesi di reato di tentato omicidio aggravato in danno del genitore.