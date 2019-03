Spariti i dipinti di Annibale Brugnoli tenuti in garage, sotto processo per furto una perugina

Furto aggravato è l’imputazione a carico di una perugina di 50 anni, difesa dagli avvocati Nicola Di Mario e Michele Nannarone, accusata di aver sottratto dei dipinti d’autore da un garage.

La notizia del furto, di per sé non così importante, diventa eclatante se si pensa che esistono fortunati proprietari di opere d’arte di Annibale Brugnoli, pittore perugino del XIX secolo, autore delle decorazioni e degli affreschi di Palazzo Cesaroni e Palazzo Graziani a Perugia e del Teatro Costanzi a Roma, solo per citare alcuni lavori.

La donna, secondo la procura perugina, “al fine di trarne profitto per sé o per altri, si impossessava di 36 affreschi del pittore Annibale Brugnoli (probabilmente cartoni di affreschi, ndr), sottraendoli ad … dall’interno del garage di proprietà di … all’interno del quale le opere erano custodite. Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di un mezzo fraudolento, consistito nell’impiegare un esemplare della chiavi che permettono l’apertura della porta del garage”.

Il derubato si è costituito parte civile tramite l’avvocato Giuseppe Innamorati.