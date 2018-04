Occhi elettronici per una Perugia più sicura: d'ora in poi stanare i criminali sarà più facile, ecco cosa cambia

Occhi elettronici, la città di Perugia fa un passo in avanti per la sicurezza dei cittadini. Ora, grazie all’introduzione di due nuovi articoli all’interno del regolamento di polizia urbana, si avrà a disposizione una mappatura completa di tutte le videocamere installate, e questo permetterà agli organi investigativi di accelerare la propria attività di indagine per scovare malviventi, scippatori e criminali. Insomma, un passo deciso verso maggiore sicurezza cittadina: è questo l’obiettivo della preconsiliare approvata oggi dalla giunta comunale relativa alla videosorveglianza che passa ora all’esame di commissione consiliare e Consiglio comunale.

I due articoli che verranno inseriti, riguardano il “censimento impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale” (art 30) ed “trattamento dei dati” (art.31). Il neonato articolo 30 del regolamento della polizia urbana varato oggi dall’Esecutivo stabilisce che: I titolari di impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale sono obbligati a comunicare al Comune di Perugia, entro 60 giorni dalla loro installazione, i principali dati riferibili a detti impianti, in particolare: ubicazione dell’impianto; dati identificativi e reperibilità del titolare dell’impianto; dati identificativi e reperibilità del responsabile del trattamento. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli impianti attivi all’interno di aree private (immagini all’interno di abitazioni private e/o loro pertinenze esclusive). Inoltre i dati saranno visionabili esclusivamente dalle Forze di Pubblica Sicurezza.