Anziano "abbordato" al cimitero e derubato della catenina: le ladre dell'abbraccio tornano a colpire

"Abbordato" al cimitero monumentale da una bella ragazza. Che lo ha abbracciato più volte e ha chiacchierato con lui per alcuni minuti. Ma quando l'uomo, un 85enne di Città di Castello, è tornato a casa si è accorto che non aveva più la catenina d'oro con crocefisso che portava normalmente.

Collana scomparsa tra gli abbracci, finti, solo un pretesto per poter sfilare il prezioso senza che la vittima se ne accorgesse. All'anziano non è rimasto altro da fare che denunciare ai carabinieri il furto subito, per un valore di circa 4mila euro.

I militati hanno incentrato le attenzioni su un gruppo di donne, sulle quali i sospetti si erano focalizzati già nell'ambito di una precedente attività investigativa mirata proprio a furti di questo tipo.

Gli accertamenti hanno portato a individuare come presunta responsabile del colpo messo a segno nel cimitero monumentale di Città di Castello, una 26enne romena, ora denunciata a piede libero.