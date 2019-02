Anche il teatro crea indotto… lo si vede dai numerosi attori sparsi per strade e negozi: la visita Paolo Ruffini

Anche il teatro crea indotto… lo si vede dai numerosi attori sparsi per strade e negozi. La stagione teatrale del Morlacchi porta fra i travertini della Vetusta il fior fiore delle compagnie nazionali. E non è un caso se capita d’incontrare attori di chiara fama gironzolare fra curiosità e acquisti tra i migliori negozi di Perugia. È accaduto anche con Paolo Ruffini, in scena al teatro cittadino nell’apprezzatissima rappresentazione dello scespiriano “Sogno di una notte di mezza estate”, nel ruolo dello strabiliante Puck.

Paolo Ruffini è un conduttore televisivo, attore, regista, produttore e sceneggiatore italiano. Nato a Livorno nel 1978, debutta nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari e al film Ovosodo di Paolo Virzì ed è attualmente presente sugli schermi con l’applauditissimo “Modalità aereo”. Apprezzato anche l’ultimo “L’agenzia dei bugiardi”. Ma è a teatro che si ha modo di apprezzare la robusta preparazione attoriale di questo fenomeno che ha da poco festeggiato i suoi

primi 40 anni.

Passeggiando per corso Vannucci, il simpaticissimo Ruffini è entrato nella profumeria Bottini ed è tornato più volte. Tanto da aver scelto di immortalarsi coi titolari Alberto e Marinella e col loro figlio Marco. Dichiara: “I Bottini sono gente simpatica: offrono prodotti di vaglia, ma anche amicizia”.