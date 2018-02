Un altro passo avanti verso il nuovo Turreno: sarà la "casa" degli eventi del centro storico

“Oggi il primo passo verso la nuova vita del Teatro Turreno: il primo vero intervento strutturale per la riqualificazione del centro storico di Perugia”. L'annuncio porta la firma dei consiglieri regionali Carla Casciari e Giacomo Leonelli (PD) a margine dei lavori della Prima Commissione in Regione, durante la quale è stato dato parere positivo all'atto della Giunta Regionale tramite il quale la Regione Umbria accetta la cessione per donazione di un 1/3 della proprietà del Turreno, ora di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Con l'atto si disciplinano inoltre i rapporti di comproprietà con il Comune di Perugia che sarà in possesso dei restanti 2/3 della proprietà e che, a seguito dei lavori di ristrutturazione, avrà l'incarico di assegnare la gestione del nuovo teatro, tramite un avviso pubblico, ad un soggetto terzo.

La ristrutturazione sarà finanziata grazie ai fondi comunitari del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del programma Agenda Urbana, per un valore complessivo di oltre 2 milioni e 800 mila euro, con una minima parte di cofinanziamento da parte del Comune di Perugia pari a 245 mila euro. Il secondo stralcio degli interventi sarà finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che contribuirà con un milione di euro ai lavori di ristrutturazione. Queste risorse erano inizialmente destinate alla riqualificazione della zona di Fontivegge ma, grazie ai fondi che il Governo Gentiloni ha destinato all'area tramite il “Bando Periferie”, sono state liberate e riassegnate dalla Fondazione al Turreno.

“A seguito dei lavori – concludono gli esponenti del Partito Democratico - la città di Perugia potrà nuovamente godere di un grande spazio culturale nel quale riportare concerti ed altre manifestazioni ma anche convegni, trattandosi dell'unico luogo nel centro storico con una capacità di 1000 posti”. “La riapertura del Turreno sarà un evento strategico per il futuro del centro storico di Perugia, una novità che porterà un indotto positivo per tutta l'Acropoli, per gli esercizi, per le attività commerciali e ricettive e per l'Università; un evento che saprà aumentare l'attrattività turistica, culturale e scientifica di Perugia città capoluogo”.