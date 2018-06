Taxi abusivo alla stazione, beccati gli autisti: mega multa e ritiro della patente

Maxi multa da 7mila euro, ritiro della patente, della carta di circolazione e sequestro del veicolo. E’ quanto accertato dagli agenti della Sezione Ferroviaria di Foligno a carico di due uomini che, in momenti diversi, avrebbero effettuato abusivamente il servizio non autorizzato tipo taxi.

I due sono stati notati stazionare saltuariamente nell’area limitrofa alla stazione di Foligno, ma nonostante tutti gli accorgimenti messi in atto per non farsi scoprire, la loro presenza non è passata inosservata agli investigatori della Polizia Ferroviaria. Gli accertamenti hanno portato così a stroncare un’attività del tutto irregolare e che rischiava di produrre danni anche a chi esercita il servizio Taxi con le autorizzazioni previste e nel rispetto più completo delle norme vigenti.