Il trattore si ribalta, anziano resta intrappolato: ricoverato in ospedale

Vivo per 'miracolo'. Un uomo di 75 anni è rimasto vittima di un brutto incidente in campagna. Il trattore su cui lavorava si è ribaltato e l'anziano è rimastro intrappolato. L'incidente è Tavernelle, in località Volpaie. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i medici del 118.



Fortunatamente l'uomo è stato estratto dai soccorritori ancora vivo, poi la corsa al Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Ora è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi. La prognosi è riservata. A lanciare l'allarme un vicino che si è accorto del trattore ribaltato.