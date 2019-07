La lezione speciale del prof Taticchi sulla sostenibilità d'impresa agli studenti dell'Its Umbria Academy

Sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell’impresa: una delle tematiche chiave nelle strategie di molte aziende. Ne ha parlato oggi in una lezione speciale gli studenti delle classi Meccatronica, Impresa digitale e Biotecnologie di ITS Umbria Academy, Paolo Taticchi, docente di Management e Sustainability alla Business School dell’Imperial College London, uno degli Atenei più prestigiosi al mondo. Il prof. Taticchi ha tenuto una lezione sulla Sostenibilità d’impresa come leva competitiva nella sala conferenze di Palazzo Trinci a Foligno per gli studenti dell'accademia di alta specializzazione post diploma.

“Uno sviluppo sostenibile è il challenge più grande della società contemporanea – ha affermato Taticchi - pertanto le aziende, essendo parte integrante della società, devono farsi carico di sviluppare modelli di impresa sempre più sostenibili. Quando parliamo di sostenibilità aziendale facciamo riferimento a modelli di business che permettono alte prestazioni economico-finanziarie, con impatti minimali o addirittura positivi su ambiente e comunità. Questo significa sviluppare modelli di impresa a lungo termine, esplorando le opportunità economiche che la sostenibilità può creare e gestendo in maniera attiva i rischi d’impresa. In questa ottica – ha proseguito il Professore - servono aziende che abbiano un ruolo più attivo e che siano parte della società in maniera propositiva. Il tema della sostenibilità di impresa è, di conseguenza, un tema strategico che oggi è sul tavolo di tutti gli amministratori delegati del mondo e una competenza necessaria per chi oggi pensa a carriere aziendali e dirigenziali”.

Paolo Taticchi, dopo essersi laureato in Ingegneria all’Università di Perugia, ha proseguito gli studi in prestigiosi atenei inglesi e americani. Nel 2018 è stato inserito da Poets&Quants e Forbes nella lista dei 40 migliori professori di business al mondo sotto i 40 anni. Lo stesso anno, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito Repubblica Italiana.

In relazione al modello formativo degli Istituti Tecnici Superiori, Taticchi ha speso parole di elogio: “Avevo sentito parlare di ITS Umbria come di un istituto di eccellenza – ha esordito sul tema – e, dopo due ore con questi ragazzi, le aspettative sono state certamente soddisfatte. Sono rimasto colpito non solo dalla loro preparazione ma anche dalla voglia di imparare e dalla ambizione che hanno mostrato. È evidente che il percorso ITS prepara i giovani su temi tecnici e tecnologici basati sui reali fabbisogni delle aziende, quindi su “hard skills on demand”, ma è anche vero che l’ITS forma i ragazzi su temi più ampi e li aiuta a crescere sul piano personale e professionale. Questo è l’approccio giusto per formare tecnici, professionisti e dirigenti del futuro”.

La lezione è stata particolarmente apprezzata delle quattro classi partecipanti che hanno testimoniato il grande apprezzamento per i contenuti espressi dal Professor Taticchi.

Che cosa è Its Umbria Academy

ITS Umbria è un’Academy tecnica di alta specializzazione post diploma, istituita dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria. È partecipata attivamente dalle Imprese e nasce con l’obiettivo di risolvere il mismatch tra domanda ed o­fferta di lavoro. L’Academy realizza percorsi di istruzione terziaria rivolti a giovani diplomati che, senza rinunciare ad una solida base di conoscenze tecnico scientifiche, ambiscono ad una didattica mirata al mondo del lavoro, dinamica e di taglio prevalentemente applicativo, in costante raccordo con le imprese del territorio.

Il percorso curriculare biennale è curato da professori universitari, professionisti e consulenti d’impresa, nonché da docenti e tutor delle aziende partner, che supportano gli studenti prevalentemente nelle fasi di laboratorio e tirocinio aziendale.

Il servizio di job placement è costantemente attivo. Al termine degli studi viene rilasciato dal MIUR un diploma di Stato di V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF.

Info www.itsumbria.it 075.582741