Tariffa agevolata Tari, per la domanda ci sono rimasti pochi giorni: oltre mille le richieste

C’è tempo ancora fino a giovedì prossimo, 31 maggio, per la presentazione delle domande di definizione agevolata della Tassa rifiuti, relativa agli anni 2014, 2015 e 2016, che dà la possibilità ai cittadini morosi di versare il tributo senza l'applicazione delle sanzioni. Per favorire la presentazione delle istanze, dunque, lo sportello Tari di Via Settevalli 11 osserverà un’apertura straordinaria nella giornata del 31 maggio, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. In ogni caso, si ricorda che l’ufficio è aperto normalmente con i seguenti orari: dal Lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì anche dalle 15,00 alle 17,30. La domanda può essere presentata anche via fax al numero 075 5056333 o per e-mail agli indirizzitia@gesenu.it epec.tiagesenu@legalmail.it. Le domande ad oggi pervenute sono complessivamente 1286.