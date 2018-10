Tamponamento sul Raccordo Perugia - Bettolle: schianto tra due auto

Tamponamento sul Raccordo Perugia - Bettolle, poco dopo la galleria Volumni. E' accaduto questa mattina intorno alle 9. L'incidente è avvenuto all'altezza di Ponte San Giovanni e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e per la viabilità che , a causa del tamponamento, ha subito qualche ripercussione. Da quanto si apprende una donna è rimasta leggermente ferita, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Al vaglio la dinamica di quanto accaduto.