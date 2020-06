Sperona e taglia la strada con il trattore ad un'auto: voleva vendicarsi per via di una vecchia causa

Vecchie acredini per colpa di una causa stanno alla base di un comportamento pericoloso e irresponsabile da parte di un 61enne, originario del Piemonte, ma residente da anni in Umbria. L'uomo alla guida di un trattore ha provato in più occasione a speronare e mandare fuori strada il veicolo guidato da un 36enne di Assisi che si è salvato solo grazie al sangue freddo e alle sue capacità di guida. Una volta scampato il pericolo l'automobilista si è recato al Commissariamento di Assisi per per sporgere denuncia contro il conducente del trattatore. Gli agenti, grazie al numero di targa, sono risaliti al mezzo agricolo di proprietà di una società. E così dopo altri approfondimenti si riusciva ad ottenere il nominativo di colui che risultava essere il conducente del mezzo aziendale nel giorno dello speronamento. Immediata la denuncia per il 61enne per il reato di violenza privata. Si è scoperto che l'uomo non era nuovo a questo comportamento pericoloso in strada.

