Tabaccheria assaltata poco prima della chiusura, rapinatore in fuga e titolare aggredita

Brutto episodio quello accaduto nella tarda serata di ieri, martedì 28 agosto, in via dei Filosofi. Sono le 7.30 circa quando un uomo, con il volto parzialmente travisato entra in una tabaccheria della zona. A quel punto il malvivente, approfittando che in quel momento non c'erano clienti nel locale, si è diretto verso la titolare prelevando dal registratore di cassa solo pochi contanti.

Per guadagnarsi la fuga ha spintonato anche la titolare, una donna di circa 78 anni. Allertati i carabinieri della compagnia di Perugia, guidati dal capitano Pierluigi Satriano, sono in corso le indagini per cercare di risalire all'identità del rapinatore che, da quanto si apprende, avrebbe agito da solo e con il volto semi - coperto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La titolare si è recata al pronto soccorso per farsi refertare. Per lei una prognosi di otto giorni.