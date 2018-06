Sventa rapina in un supermercato e fa arrestare i ladri: giovane straniero "premiato" dal Questore

L’11 maggio scorso, quando ha visto i due ladri darsi alla fuga dopo aver commesso il furto alla Coop di Madonna Alta, non ci aveva pensato due volte nel tentare di bloccarli. E così, un giovane richiedente asilo di origine nigeriana, era riuscito a far assicurare alla giustizia i due malviventi, dando l'allarme e bloccando i loro tentativi di fuga. Tutto questo, nonostante i due lo avessero aggredito con calci e pugni.

Un gesto lodevole, tanto che il Questore di Perugia, Giuseppe Bisogno, ha deciso di avviare l’iter per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Un permesso temporaneo, della durata di un anno, e concesso - in linea con le normative internazionali sull'immigrazione - se il soggetto non ha pregiudizi nè impedimenti volti ad ottenerlo. Qualora l'istruttoria avviata giunga a termine in maniera positiva, diventerebbe titolare di una posizione giuridica che gli consentirebbe di essere regolare sul territorio italiano. E’ rinnovabile e può essere modificabile qualora cambiassero le condizioni. Alla scadenza di un anno e dopo aver valutato il percorso fatto, si potrà procedere al rinnovo oppure no.

E se da una parte c'è una lotta costante da parte della Questura per reprimere il fenomeno dell'immigrazione clandestina e allontanare dal nostro territorio criminali, dall'altra il Questore ha la possibilità di avviare tutte le procedure necessarie per riconoscere questo tipo di permesso qualora si trovi davanti a un aspetto eccezionale e di inconfutabile aspetto umanitario.