Sanità Umbria, eletta la nuova presidente della Società di Medicina di Emergenza-Urgenza Pediatrica

E’ Susanna Esposito, già responsabile della struttura complessa di Pediatria della Azienda Ospedaliera di Perugia, la nuova Presidente della SIMEUP Umbria (Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza Pediatrica), società scientifica che coordina l’attività di organizzazione e formazione sull’emergenza-urgenza pediatrica della Regione.

La Prof.ssa Esposito è stata eletta venerdì 9 febbraio in occasione dell’Assemblea dei pediatri umbri che si è svolta presso l'ospedale di Foligno Susanna Esposito ha illustrato il programma che intende sviluppare, insieme al Consiglio Direttivo che è composto da rappresentanti di tutti i presidi ospedalieri della Regione. Questi i loro nomi: Beatrice Messini ( vicepresidente) ,Edoardo Farinelli, Mauro Lupidi, Elena Neri, Pietro Scappi, Ilenia Petrini, Gianni di Stefano, Cristina Solinas e Anna Chiara Righi in rappresentanza degli infermieri.

“Questa nomina è per me gratificante – dice la Prof.ssa Esposito-, lavoreremo per sviluppare una rete di professionisti della quale faranno parte rappresentanti delle diverse discipline. Proprio per questo si è ritenuto di includere un infermiere nel Consiglio Direttivo. L’obiettivo principale è quello di accrescere le capacità di assistere il bambino con gravi problemi acuti in atto (esempio: sepsi, shock anafilattico, convulsioni prolungate, inalazione di corpi estranei) attraverso un approccio multidisciplinare e un lavoro in team sviluppato con corsi di simulazione attraverso l’uso di manichini interattivi”.

In Umbria nel 2017 si sono registrati oltre 700 interventi di emergenza in età pediatrica, di cui più di 50 hanno rappresentato particolare criticità (codice rosso). “L’entità del fenomeno ci obbliga – ha aggiunto Esposito – a svolgere una attività di formazione anche per famiglie, insegnanti ed educatori, così da prevenire una parte delle situazioni più gravi”.