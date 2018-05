Sir Safety leggendaria, Perugia campione d'Italia: "Un sogno che si avvera"

Grazie al successo conquistato al pala Evangelisti contro Civitanova in gara 5 della finale scudetto, la Sir Safety Conad Perugia si è laureata per la prima volta nella sua storia campione d’Italia del volley. Per i ragazzi di coach Bernardi e del presidente Gino Sirci si tratta del terzo trofeo stagionale dopo quelli della Supercoppa e della Coppa Italia. Un cammino straordinario che conferma la società perugina ai vertici della pallavolo italiana ed internazionale.

Al termine del vittorioso incontro con i marchigiani è grande la soddisfazione espressa dall’Amministrazione comunale di Perugia per l’impresa compiuta dai neo campioni d’Italia: “Vogliamo rivolgere un grande applauso a tutto lo staff della Sir Safety Conad, alla società, al presidente Sirci, al coach Bernardi ed a tutti i giocatori per questa storica impresa che mancava a Perugia da tempo e che riporta la nostra città ai vertici della pallavolo nazionale. Questa vittoria, largamente meritata, è motivo di grande orgoglio per tutta la città ed è frutto dello straordinario impegno di un gruppo eccezionale e dell’attenta programmazione di una società che ha saputo negli anni costruire una macchina perfetta. Da ultimo, ma non per ultimo, un plauso va rivolto a tutti quegli incredibili tifosi che sia oggi che nel corso del campionato hanno sostenuto a gran voce la squadra, dimostrandosi un vero e proprio settimo uomo in campo. Sicuramente i tifosi perugini, tra i più corretti ed appassionati d’Italia, hanno confermato oggi per l’ennesima volta di aver meritato insieme ai propri idoli il titolo di campioni d’Italia”.

“Un sogno che diventa realtà. Una grande e bellissima vittoria per Perugia e per tutta l’Umbria. Davvero una giornata di gioia e storica per tutto lo sport umbro”. Con queste parole la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha commentato la vittoria dello “scudetto” da parte della Sir Volley Perugia che ha conquistato oggi a Perugia, al Palaevangelisti, per la prima volta il titolo di Campione d’Italia, battendo la squadra della Lube Civitanova.

“Ho assistito alla gara – ha aggiunto Marini - ed ho provato una emozione straordinaria. Questo storico risultato rappresenta prima di tutto il giusto riconoscimento al grande lavoro degli atleti e dell’allenatore cui vanno le mie più sincere congratulazioni. Splendido anche il pubblico che ha da sempre sostenuto con entusiasmo e generosità la squadra”.

La presidente Marini, infine, ha voluto rivolgere un “ringraziamento davvero particolare e affettuoso a Gino Sirci”, il presidente della società Sir Volley Perugia, ed un “riconoscimento va anche agli sponsor che hanno creduto e sostenuto la società”.