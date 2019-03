Suocera contro nuora: "Vattene da questa casa o ti strangolo con il cavo elettrico"

“Te ne devi andare da questa casa, altrimenti ti strangolo” dice l’anziana signora mostrando un cavo elettrico. “Sì, te ne devi andare, sennò ti strozziamo” sottolinea la figlia dell’anziana. Minacce che le due donne avrebbero proferito all’indirizzo di un’altra donna, nuora e cognata delle due imputate.

Le due donne, madre e figlia difese dall’avvocato Luisella Tassi, sono finite sotto processo per minacce dopo essere entrate nell’abitazione della nuora/cognata e averle intimato di abbandonare l’abitazione. La donna, costituita parte civile tramite l’avvocato Manuela D’Angelo, vive in quella casa con il marito (figlio e fratello delle due imputate), da sempre e per oltre trenta anni l’ha condivisa con la suocera.

Dopo la morte del suocero e il testamento che divideva i beni tra i figli e concedeva l’usufrutto dell’abitazione alla vedova, sono iniziati i problemi. Dopo aver vissuto qualche mese con la figlia, infatti, la vedova ha iniziato a presentarsi a casa, prima per prendere le sue cose, poi per pretendere che la nuora lasciasse l’abitazione in quanto non aveva diritto di dimorarvi. Questioni e litigi l’avrebbe avuti anche con la nipote (con tanto di denunce e processi).

Così quel giorno la nuora si è trovata di fronte le due donne che l’avrebbero minacciata con un cavo elettrico. La donna minacciata si chiudeva nella sua parte di abitazione e chiamava marito, figlia e avvocato. Il giorno dopo si decideva a sporgere querela. Il cavo elettrico veniva ritrovato sul cancello pedonale della casa, utilizzato per tenerlo chiuso.

Il caso è finito sul tavolo del giudice Marino Albani.