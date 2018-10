LO STUDIO È possibile che San Francesco abbia avuto ascendenti in quel di Poggio Morico

È possibile che San Francesco abbia avuto ascendenti in quel di Poggio Morico? Lo sostiene argomentatamente Marcello Betti, in un servizio comparso su “Il Rubino” a firma dell’amico Giovanni Zavarella. Spiega Betti: “Il nome completo di Francesco d’Assisi era Giovanni Francesco di Bernardone de’ Moricone, cognome della famiglia del padre. Almeno, così fu battezzato”. Betti e Zavarella si sono inerpicati per un sopralluogo fino al paesello di Poggio Morico, detto anche Poggio di Sopra.

“Paesello” perché: nel 1666, risultano 89 anime, che salgono a 140 nel 1805 per ascendere a 241 nel 1946. Betti può peraltro vantare dei remoti ascendenti in quella località. Betti aggiunge una curiosità: “Anche il Rettore Moriconi potrebbe essere dello stesso… 'ceppo"', poiché la sua famiglia mi hanno detto che proverrebbe dallo stesso bacino”. Ma, tornando all’assunto iniziale, la tesi di Betti è che gli avi di Francesco d’Assisi potessero provenire proprio da Poggio Morico, come sosterrebbe il cognome paterno.

Fonte di preziose informazioni è stato il sacerdote don Vittorio Falcinelli che collega quel termine ad antichi documenti. Il nome del castello sarebbe “Poggio dei figli di Morico” e da costui sarebbero discesi Boninsegna, Bernardo e Offreduccio. Peraltro, un membro della famiglia Morici seguì la predicazione di Francesco: perché non pensare che potesse essere un suo parente? Tra l’altro, qualche membro della gens Moricia avrebbe esercitato l’arte della mercanzia di stoffe: tradizione di famiglia?

Quale che sia la verità, conclude Zavarella, e noi con lui: “A proposito delle origini della famiglia di San Francesco in Poggio Morico, non ho nulla per affermarlo. Di sicuro, la famiglia di Francesco aveva tanti poderi. E nessuno può escludere o affermare in assoluto che gli ascendenti non avessero possedimenti anche in quel di Poggio Morico”. Appunto: “Nec adfirmare, nec refellere”, come diceva lo storico latino Tito Livio. Ma la pista di ricerca fornita da Marcello Betti non è priva d’interesse. Anche perché potrebbe coinvolgere il Magnifico Rettore dello Studium Perusinum Franco Moriconi.