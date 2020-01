Incendi in Australia, studenti perugini realizzano "marsupi in tessuto" per koala e canguri rimasti orfani

Gli studenti dell’indirizzo Sistema Moda dell’IIS Giordano Bruno di Perugia, dopo gli incendi devastanti in Australia che hanno provocato una strage di animali e tantissimi altri sono rimasti feriti e orfani, hanno deciso di dare un contributo pratico sfruttando le proprie capacità e studi. I ragazzi si sono messi al lavoro per realizzare sacche per i piccoli marsupiali come canguri, opossum, koala, wombat che hanno bisogno di luoghi caldi (come il marsupio della propria mamma) in cui crescere al sicuro. L’iniziativa è partita dall’ARC (Animal Rescue Collective), e approvata dai veterinari australiani. I manufatti sono pronti per partire verso il Nuovo Galles del Sud, dove verranno distribuiti tra i rifugi per animali che ne hanno più bisogno.