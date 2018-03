Cinesi aggrediti, Paciullo: "Troppo degrado in centro, rischiamo di perdere tutti gli studenti"

L’allarme del rettore dell’Università di Stranieri di Perugia dopo il pestaggio razzista in centro storico, con due studenti cinesi aggrediti dal branco in via Ulisse Rocchi: “In conseguenza di questi ultimi fatti - spiega Paciullo - le autorità diplomatiche cinesi, che avevano già rappresentato viva preoccupazione per le condizioni di sicurezza a Perugia, sono tornate a sottolineare la precarietà di una condizione che ove perdurasse orienterebbe verso altre sedi universitarie la comunità degli studenti cinesi.

Questa conseguenza rappresenterebbe un grave danno per la città e per le Università anche per le conseguenze sulla frequenza degli studenti provenienti dagli altri Paesi oltre la Cina”. Insomma, una valanga che minaccia la Stranieri. Il rischio c’è ed è grosso. Ancora Paciullo: “La questione non è di solo ordine pubblico e di azioni di contrasto alla microcriminalità, queste ci sono e siamo grati all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza per il quotidiano impegno. Il problema è lo stato di degrado in cui rischia di restare un’area centrale della città che, peraltro, coincide in larga parte con la zona universitaria; degrado che rappresenta il naturale terreno di coltura per comportamenti trasgressivi e antisociali che spesso integrano reati”.

E ancora: “In una recente audizione, in sede di Commissione Comunale presieduta da Giuseppe Cenci, ho rappresentato questa situazione, sollecitando urgenti interventi soprattutto con riferimento a Piazza Grimana, per l’area attualmente destinata a parcheggio, Corso Garibaldi e Via Rocchi; torno a farlo in questa sede”.

A questo punto, arriva il richiamo al Comune di Perugia e alla Regione Umbria: “Appartiene a quanti hanno la responsabilità di governo del territorio assumerne i pieni doveri trasformando la conoscenza di un fenomeno in consapevolezza delle cose da fare e subito. Serve un controllo del territorio attraverso una rete di telesorveglianza, mantenuta in efficienza, serve una politica di rivitalizzazione degli spazi un tempo commerciali, attraverso interventi di incentivazione e disincentivazione di categorie merceologiche, servono azioni di contrasto relativamente a spazi di aggregazione che hanno abbassato la qualità della vita nel centro della città. Nei prossimi giorni ci faremo carico di fissare un nuovo incontro tra la vasta comunità degli studenti cinesi e le autorità della città nell’intento di recuperare, in modo compiuto, lo spazio e il ruolo che Perugia ha svolto come città dell’accoglienza e della multiculturalità”.