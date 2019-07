Sostiene un esame a Medicina e precipita dalle scale dell'Ospedale: muore a soli 26 anni

Il 10 luglio aveva superato con un voto alto un esame. Ieri, martedì 16 luglio, ne aveva sostenuto un altro, ma non all'altezza delle sue aspettative da brillante studentessa di Medicina. Poi, dopo circa un'ora, il tragico volo da almeno 15 metri di altezza.

Dolore e disperazione per quanto accaduto ieri all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove una giovane di 26 anni è precipitata dalla tromba delle scale mentre si trovava nel padiglione di Malattie Infettive. E' ancora tutto da chiarire il dramma di questa ragazza, con ancora tutta la vita davanti, tragicamente interrotta in una tarda mattinata di luglio.

Immediato è stato il soccorso del personale medico e infermieristico dell'ospedale che ha tentato il tutto per salvarla, ma purtroppo le ferite riportate dall'impatto con il suolo, dopo un volo nel vuoto, le sono state fatali. Al lavoro gli agenti del posto fisso di Polizia per cercare di ricostruire non solo la dinamica, ma anche le motivazioni di quanto accaduto. Intanto non rimane che un grande dolore e sconcerto per questa giovane vita spezzata.