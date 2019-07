Studente precipita dal muraglione in centro storico: il bollettino medico

Lo studente di 24 anni, originario di Grosseto, che è precitato dal muraglione di viale Indipendenza, in centro storico a Perugia, nella notte tra lunedì e martedì 9 luglio verrà operato. Dall'ospedale di Perugia sottolineano che le sue condizioni "sono stabili". Come spiega una nota dell'Azienda ospedaliera di Perugia "il paziente è sempre ricoverato, con riserva di prognosi, nella struttura di Rianimazione del Santa Maria della Misericordia, ma i medici, sulla base degli elementi clinici acquisiti già nelle ore successive il trasporto in ospedale, esito della Tac e altri esami strumentali, hanno già previsto per i prossimi giorni due interventi chirurgici, ritenuti non procrastinabili".

E ancora: "Il primo verrà effettuato nella mattinata di venerdì ad opera di una equipe di neurochirururghi e riguarderà la stabilizzazione della colonna - informa il direttore sanitario, il professor Giuseppe Ambrosio, in contatto con la struttura di Rianimazione- . Il giorno successivo -aggiunge - una equipe di chirurghi ortopedici procederà ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura della gamba destra".



La nota dell'ospedale precisa inoltre che "dopo gli interventi chirurgici il paziente resterà ancora ricoverato nella struttura di Rianimazione per un periodo di tempo ancora non definibile".