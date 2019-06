Studente morto in piscina, il cordoglio dell'amministrazione comunale di Perugia

“La tragica morte del giovane studente spagnolo Jaime Aguero Encinas, che ha perso la vita sabato durante una festa in piscina addolora profondamente tutta la città di Perugia, città che Jaime aveva scelto per seguire il suo progetto di studi con l’Erasmus. Alla sua famiglia voglio esprimere tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale”.

Ad affermarlo il neo vice sindaco di Perugia Gianluca Tuteri che, in una nota, ricorda come Perugia sia sempre stata aperta e pronta ad accogliere i tanti studenti che da varie parti del mondo scelgono il capoluogo umbro per il loro studi.

“Ragazzi - ha proseguito il vice sindaco - che diventano patrimonio della città e che è fondamentale che possano continuare a soggiornare a Perugia nella massima tutela ed accoglienza. Quanto avvenuto sabato ha trasformato quella che doveva essere un momento di aggregazione e felicità in un tragica fatalità. Nel ribadire le mie condoglianze e quelle di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia del ragazzo - ha, quindi concluso - mi metto a disposizione per ogni loro necessità in questo momento di profondo dolore”.