Blitz dei Nas in una casa di riposo dell'Umbria: ospita anziani, ma è tutto abusivo

Scoperta casa di riposo abusiva in Umbria. I carabinieri del Nas di Perugia, durante alcuni controlli, hanno scoperto una struttura residenziale per anziani in provincia di Terni che ospitava pazienti non autosufficienti, ma senza l'autorizzazione regionale necessaria.

I carabinieri del Nas hanno inoltre accertato che il personale in servizio non aveva nessuna qualifica per gestire gli anziani pazienti. Il legale rappresentante della casa di riposo è stato segnalato all'autorità giudiziaria mentre l’amministrazione comunale ha proceduto alla revoca del funzionamento della struttura.