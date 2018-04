Via Pievaiola, nuova rotatoria per snellire il traffico a Strozzacapponi

Sarà inaugurata giovedì 19 aprile, alle ore 11 la nuova rotonda stradale a Strozzacapponi di Perugia, che collega la strada regionale 220 “Pievaiola” con la strada provinciale n. 318/2 (via Luigi Einaudi) e le strade comunali via Malanotte e via del Giglio.

I lavori di sistemazione dell’intersezione lungo la Pievaiola a Strozzacapponi fanno parte degli interventi previsti nel Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2013 da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comuni di Perugia, Corciano, Magione, Panicale, Piegaro, Paciano, Città della Pieve.

All’inaugurazione sarà presente l’assessore regionale alla viabilità Giuseppe Chianella, insieme ai rappresentanti dei comuni firmatari del Protocollo, della Provincia di Perugia e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Umbria.