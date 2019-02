IN BREVE Strozzacapponi, donna investita da auto nel tardo pomeriggio

Una donna è stata investita in località Strozzacapponi nel tardo pomeriggio di oggi; un'auto l'avrebbe colpita mentre attraversava la strada. Ma le dinamiche sono ancora al vaglio della Polizia Municipale di Corciano intervenuta per registrare il sinistro. Sul posto anche il personale medico del 118 partito dall'Ospedale di Perugia del Santa Maria della Misericordia. Dopo le prime medicazioni la donna è stata portata al Pronto Soccorso, ma al momento non si conoscono le condizioni dell'investita.