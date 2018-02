Tragedia in Umbria: muore colpito alla testa da un ramo, inutili i soccorsi

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in Umbria. Un uomo di 78 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un ramo in testa. E' accaduto in località Poggio, nei pressi di Stroncone. Da quanto si apprende l'uomo stava tagliando la legna nel terreno di sua proprietà quando è stato colpito da un ramo della pianta. Inutili, purtroppo, i soccorsi. L'arrivo del 118 non ha potuto fare nulla per salvare la vita del 78enne; sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, gli uomini del Sasu e i carabinieri. La dinamica della tragedia resta comunque ancora da chiarire.