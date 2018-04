Striscione "Erdogan Terrorista" durante la partita Perugia-Ankara: Daspo per 8 manifestanti

Scatta il Daspo per gli otto manifestanti che durante la partita di Volley Sir-Ankara hanno esposto uno striscione contro Erdogan, definendolo “terrorista”. La Questura di Perugia – secondo quanto si apprende – ha disposto il divieto di partecipare alle manifestazioni sportive per un totale di 8 anni e sei mesi.

Il post del Circolo Island: “Otto anni e sei mesi di Daspo per meno di 5 secondi di solidarietà – si legge nel post del Circolo Island - . Questa è la risposta repressiva ad un pacifico atto di denuncia verso il genocidio del popolo curdo perpetrato dall'esercito turco. A Perugia, oltre a raccolte in sostegno delle popolazioni attaccate, volantinaggi e assemble, il 21 Marzo, verso il termine della partita di pallavolo Perugia - Ankara, otto persone (con regolare biglietto) hanno esposto in silenzio uno striscione di dissenso alla politica terrorista di Erdogan. Lo striscione è stato prontamente sequestrato e i manifestanti identificati ed allontanati dalle forze dell'ordine. Nei giorni seguenti ogni manifestante è stato raggiunto da un Daspo sportivo, che prevede pesanti limitazioni alla libertà di movimento, con l'accusa immotivata di "istigazione alla violenza"".