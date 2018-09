Nuove strisce blu a Perugia, la mappa dei parcheggi a pagamento e i costi

Ordinanza numero 1072 del 17 agosto 2018. E' quella con cui il Comune di Perugia 'attiva' i parcometri per le nuove strisce blu in città. Più di 200 nuovi posteggi a pagamento tra Piazza Italia, via Ripa di Meana, piazza San Francesco e via Bistoni. Dal 24 settembre, lunedì, si pagherà. Ecco la mappa, con tutte le novità, e i costi.

L'ordinanza istituisce 23 parcheggi a pagamento a Piazza Italia e il divieto di sosta e di fermata fuori dai parcheggi. "La disciplina a parcometro - si legge nell'ordinanza - è applicata nei giorni feriali, dal lunedì a venerdì dalle ore 13.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, secondo le tariffe fissate che si quantificano in 2,20 euro /ora (tariffa minima € 0,50)".

E ancora: 11 nuove strisce blu in via San Francesco. "La disciplina a parcometro - spiega l'ordinanza - è applicata nei giorni feriali, dal lunedì a venerdì dalle ore 13.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, secondo le tariffe che si quantificano in 2,20 euro /ora (tariffa minima € 0,50)".

In piazza San Francesco istituiti 45 nuovi parcheggi a pagamento. "La disciplina a parcometro - spiega sempre l'ordinanza - è applicata nei giorni feriali, dal lunedì a venerdì dalle ore 13.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, secondo le tariffe che si quantificano in 2,20 euro/ora (tariffa minima € 0,50)".

In via Alessandro Pascoli arrivano altri 30 parcheggi a pagamento, con il regime forfettario. Per quanto riguarda il costo "la disciplina a parcometro è applicata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore dalle ore 13.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, secondo le tariffe che si quantificano in 1,50 euro/giorno (tariffa minima € 1,50)".

Ottantanove, invece, i nuovi parcheggi a pagamento (sempre in regime forfettario) in via Victor Ugo Bistoni. La disciplina a parcometro - specifica il Comune - è applicata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30, secondo le tariffe fissate che si quantificano in 1,50 euro/giorno (tariffa minima € 1,50).

In via del Cortone, invece, arriveranno 30 posti a pagamento (anche qui in regime fortettario). La disciplina a parcometro - recita l'ordinanza- è applicata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30, secondo le tariffe che si quantificano in 1,50 euro/giorno (tariffa minima € 1,50).

Settantacinque le nuove strisce blu lungo Viale San Domenico (tratto compreso fra Via Ripa di Meana e Via San Girolamo sovrastante Via del Cortone), sempre a regime forfettario. La disciplina a parcometro - si legge nell'ordinanza - è applicata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30, secondo le tariffe che si quantificano in 1,50 euro/giorno (tariffa minima € 1,50).

Infine, l'ordinanza 1072 istituisce "37 spazi di parcheggio senza limiti di tempo riservati alle autovetture in Viale San Domenico (tratto compreso fra Via Ripa di Meana e Via San Girolamo) sulle aree esterne alla carreggiata presenti sul lato destro secondo la percorrenza Via Ripa di Meana/ Via San Girolamo".

Infine, l'ordinanza 1072, nelle zone di Elce, Fontivegge e via dei Filosofi, cambia l'orario del pagamento delle strisce blu. Ovvero: "E' applicata nei giorni feriali, dal lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 19,30"

Lunedì 24 settembre, inoltre, entreranno in funzione i pilomat in via Marzia e in piazza del Circo. L'ingresso sarà riservato alle auto dei residenti, degli studi professionali e dei mezzi del carico e scarico (dalle 6 alle 10).