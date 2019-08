Strappa la collana ad una persona anziana e scappa: rintracciato e denunciato

Un cittadino rumeno è stato denunciato per il reato di furto con destrezza a danno di una persona anziana residente a Valfabbrica. Il malvivente, con la scusa di chiedere un’informazione, è riuscito a strappare la collana d'oro che era al collo dell’ignara vittima e poi si è dato alla fuga. La donna si è recata in Caserma per raccontare il tutto ai Carabinieri e a quel punto è scattata la caccia allo scippatore che, in poche ore, è stato individuato e denunciato a piede libero.