Auto senza assicurazione e guida con il telefonino, i Carabinieri di Assisi fanno strage di patenti

I Carabinieri di Assisi sono stati impegnati in una serie di serrati controlli del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Numerosi i mezzi e le persone controllate dai militari, con un bilancio conclusivo di conque autovettura sequestrate perché prive di copertura assicurativa; elevate anche numerose contestazioni di infrazioni per uso di telefono cellulare durante la guida e mancato uso delle cinture di sicurezza.

Un cittadino extracomunitario è stato denunciato per inosservanza di provvedimento dell’Autorità in quanto notato nei pressi del parcheggio pubblico di Santa Maria degli Angeli, nonostante l’ordinanza di divieto di accesso all’area.

Una donna è stata denunciata per guida senza patente, mentre un'altra donna straniera è stata invitata in Questura a Perugia per regolarizzare la propria posizione nel territorio nazionale.