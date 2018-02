Ghiaccio e neve a Perugia, il punto sulla viabilità nelle strade della Provincia

Brusco abbassamento delle temperature e ghiaccio a causa della neve che ha imbiancato buona parte dell'Umbria. Intanto sono in azione i mezzi spargisale per liberare le maggiori arterie di collegamenti stradali di competenza della Provincia di Perugia. A renderlo noto è l'area viabilità dell'Ente che sottolinea come anche nelle strade che interessano i comuni più piccoli, la situazione sta tornando alla normalità.

“Sapevamo di questa allerta meteo – ha detto la consigliera provinciale con delega alla viabilità Erika Borghesi –, e per questo motivo avevamo già predisposto un piano neve e le risorse necessarie per avvalerci di ditte esterne che potessero aiutarci a fronteggiare l’emergenza, mettendo a disposizione macchine spazzaneve e spargisale".

Nessuna particolare criticità - spiegano dalla Provincia e tutte le strade di competenza dell'Ente stanno tornando percorribili. " Il problema, nella giornata di domani, potrebbe essere il ghiaccio, ma le macchine spargisale, lavoreranno per tutta la giornata a ritmo serrato, al fine di evitare problemi alla circolazione. "