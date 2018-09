Strade al setaccio, super controlli a Perugia: beccati senza patente e assicurazione, auto sequestrate

Strade al setaccio e super controlli quelli messi in atto dagli agenti delle Volanti, dai Commissariati, dal Reparto Prevenzione Crimine e dalla Polizia Stradale in tutto il territorio provinciale. Grazie a “Mercurio”, il sistema di controllo automatizzato dei veicoli, sono stati controllati 182 conducenti e trasportati e 339 autoveicoli. Tra questi, 12 i veicoli circolavano lungo le strade pur in mancanza dei requisiti necessari.

Nel comune di Perugia le zone controllate sono state soprattutto Ponte San Giovanni, via Settevalli e nei pressi dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Quattro veicoli sono stati sorpresi senza copertura assicurativa e sequestrati, in una di queste auto c’era anche un italiano di 70 anni denunciato a piede libero perché circolava (per la seconda volta in due anni) con la patente revocata. Tra le altre violazioni al Codice della Strada accertate dagli agenti di polizia, anche un mancato arresto all’Alt, una guida pericolosa e un affidamento incauto del veicolo.