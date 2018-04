Assisi, partiti i lavori sulle strade delle frazioni e di montagna: la mappa delle vie

Il Comune di Assisi prosegue l’opera di riqualificazione della viabilità comunale, in particolare di quelle nelle frazioni e nella montagna. Si tratta di interventi di rifacimento e riparazione in macadam, ovvero pietrisco e materiale collante compresso.

Il programma di lavori prevede l’intervento in numerose vie: tra Tordandrea e Castelnuovo rifatti i manti stradali di via dei Laghetti e via del Cardeto oltre a quello di via Fratticciola a Castelnuovo; fra Castelnuovo e Rivotorto Santa Maria della Spina interessata via del Paradiso e le strade ristrutturate sono via Fersine e via Carpinelli (parallela alla ferrovia), riqualificazione anche per via di Bassano.Nella frazione di Viole lavori in corso per via Fosso delle Carceri; ripavimentazione anche per via Romana a Capodacqua, a Petrignano oggetto dei lavori è via Plaissant e arriverà la prossima settimana il rifacimento della bitumatura di via Lazzari previsto dal piano strade.

In elenco anche via Santa Maria degli Ancillotti (fra Santa Tecla e Sterpeto), Le Casacce (nell’ultimo tratto verso Valfabbrica), La Metola (fra Santa Maria di Lignano e San Presto), La Casaccia (di collegamento fra Tre Fossi e Santa Maria di Lignano) Concia (fra Porziano ed il confine con Valfabbrica), Le Vaie (tra Paganzano e Sant’Anna) ed il Falcione, strada fra Armenzano ed il confine con Valtopina cui si riferiscono le foto.

I lavori, in corso in questi giorni, sono in via di completamento e saranno conclusi entro dieci giorni grazie agli investimenti del Comune di Assisi ed in collaborazione con l’Agenzia Forestale Regionale. Si ricorda che la sistemazione ed il ripristino delle bitumature su tutto il territorio comunale è stata deliberata grazie allo stanziamento di 500 mila euro in totale per il Piano strade 1 (approvato nel 2017) cui seguirà il Piano strade 2, con la realizzazione di ulteriori bitumature per 1 milione di euro, cifra già stanziata cui si aggiungono circa 500 mila euro per la realizzazione di tre importanti ed attese rotatorie a Passaggio di Assisi, Rivotorto e via Ermini (Santa Maria degli Angeli).