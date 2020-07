Perugia-Bettolle, da stanotte chiuso un altro svincolo: mappa e calendario dei lavori

Nuovi lavori sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove sono intanto appena partiti sulla carreggiata in di​ezione Bettolle per circa 4 km, tra il viadotto Volumni e lo svincolo di Prepo. Dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 agosto infatti, come annuncia l'Anas, saranno chiuse anche le rampe in carreggiata est (al chilometro 56,600) in direzione Ponte San Giovanni dello svincolo di Piscille (sia in entrata che in uscita).

"Per i veicoli diretti a Piscille - spiega ancora l'Anas - sono consigliate le uscite di Prepo o di Ponte San Giovanni. Per ridurre al minimo la durata complessiva dell’intervento e contenere i disagi al traffico, i cantieri sono operativi 24 ore su 24 e organizzati in brevi fasi successive".