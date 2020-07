Raccordo Perugia-Bettolle, nella notte via ai nuovi lavori: mappa, svincoli chiusi e uscite consigliate

Dopo il completamento della carreggiata in direzione Ponte San Giovanni tra San Faustino e Ponte San Giovanni scatteranno nella notte tra oggi (domenica 19 luglio) e domani nuovi lavori sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, con i cantieri dell'Anas (operativi 24 ore su 24 e organizzati in brevi fasi successive per limitare al massimo i disagi che inevitabilmente incontreranno i viaggiatori) che si sposteranno sulla carreggiata in di​rezione Bettolle per circa 4 km, tra il viadotto Volumni e lo svincolo di Prepo.

Il traffico verrà deviato sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di marcia. Disposta inoltre la chiusura, sia in entrata che in uscita, dello svincolo di Piscille (km 56,6) della carreggiata ovest (direzione Bettolle). L'Anas consiglia così l’uscita allo svincolo successivo di Prepo, per poi ritornare indietro allo svincolo di Piscille su carreggiata est (direzione ponte San Giovanni).

Gli interventi sul raccordo autostradale consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione sottostante fino a circa 60 cm di profondità e nella realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto drenante, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro che consentirà il risanamento completo del tratto perugino della direttrice. "L’avvio dei cantieri - spiega Anas - inizialmente previsto per metà giugno, è stato anticipato di circa un mese in accordo con gli Enti locali in considerazione del calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole per l’emergenza Covid. L’ultimazione è prevista a settembre".